Textielwasserijen naar de rechter om staking FNV

Werkgevers bij industriële wasserijen staan woensdag tegenover vakbond FNV in de rechtszaal. Ze eisen in een kort geding dat de bond stopt met stakingen bij textielwasserijen, die FNV sinds vorige week houdt om de cao-eisen kracht bij te zetten.

Werkgeversorganisatie Federatie Textielbeheer Nederland vreest dat de gevolgen voor klanten van wasserijen te groot zijn, laat directeur Arthur Linssen desgevraagd weten. Onder andere verpleeghuizen of ziekenhuizen zijn voor de aanlevering van schone lakens afhankelijk van de wasserijen. “Het gaat erom of de stakingen proportioneel zijn of niet”, stelt Linssen.

Ook zou het moment van staken onlogisch zijn. Met een andere vakbond, CNV, hebben de textielwasserijen volgens Linssen namelijk een onderhandelingsakkoord bereikt waar leden binnenkort over stemmen. Het zou daarom redelijker zijn om die stemming af te wachten voordat FNV acties afkondigt.

FNV-bestuurder Yolanda Reus geeft aan dat de acties nodig zijn omdat een aantal door werkgevers gewenste cao-wijzigingen “onbespreekbaar” zijn, zoals meer flexibiliteit rond de werkroosters. De vakbond heeft werkgevers voorafgaand aan de stakingen ook aangeboden om te blijven overleggen om eventuele risico’s te beperken, zegt Reus.