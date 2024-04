Wereldeconomie meer verdeeld sinds inval in Oekraïne, ziet IMF

De wereldwijde economie raakt meer verdeeld tussen landen die zich voornamelijk richten op de Verenigde Staten en landen die meer op China gericht zijn, constateert het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Landen die zich focussen op de VS handelen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne twee jaar geleden minder met landen die zich richten op China, volgens de studie.

De handel tussen een op de VS gericht land en een op China gericht land is ongeveer 12 procent lager dan de handel tussen landen in hetzelfde blok, zeggen de IMF-onderzoekers. De tweedeling kan volgens het IMF verergeren als geopolitieke spanningen en handelsbeperkingen toenemen.

De versnippering en de verminderde handel zijn minder extreem dan tijdens de Koude Oorlog, zeggen de onderzoekers. Neutralere landen profiteren nu van hun status als “verbindende” economie tussen de twee handelsblokken, komt verder naar voren uit de studie.