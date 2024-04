Turkije beperkt export naar Israël na verbod luchtdroppings Gaza

Turkije heeft beperkingen op de export naar Israël aangekondigd. De stap volgt op de afwijzing door de Israëlische regering van het Turkse verzoek om hulpgoederen vanuit de lucht in de Gazastrook te droppen. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Hakan Fidan, beloofde eerder al tegenmaatregelen te nemen tegen Israël.

Het Turkse ministerie van Handel heeft nu exportbeperkingen aangekondigd voor producten die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. De door het ministerie verstrekte lijst bevat 54 items, waaronder bouwmaterialen zoals cement-, staal- en aluminiumproducten.

De beperkingen blijven volgens het ministerie van kracht totdat Israël een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza afkondigt en een voldoende en ononderbroken stroom van humanitaire hulp naar de Gazastrook toestaat.

De spanningen tussen beide landen zijn hoog opgelopen sinds de Israëlische invasie in de Gazastrook. Zo heeft de Turkse president Erdogan herhaaldelijk felle kritiek geuit op het optreden van de Israëlische strijdkrachten. Israël beschuldigt Turkije er daarentegen van Hamas te steunen.

Turkije is lid van de NAVO, maar in tegenstelling tot de Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwt Turkije Hamas niet als een terroristische organisatie. Erdogan heeft de militanten van de groep ‘vrijheidsstrijders’ genoemd. Israël heeft andere landen, zoals Nederland, wel toestemming gegeven hulpgoederen vanuit de lucht in het Palestijnse gebied te droppen.