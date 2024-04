Amerikaans inflatiecijfer centraal op Damrak

Op de Amsterdamse beurs wordt woensdag vooral uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse inflatiecijfer, dat later op de dag naar buiten komt. Beleggers hopen dat de stijging van de consumentenprijzen in de Verenigde Staten voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank nog dit voorjaar kan gaan beginnen met het verlagen van de rente. Bij een hoger dan verwacht inflatiecijfer zou de Federal Reserve daarentegen kunnen besluiten om de leenkosten langer hoog te houden.

Naast het inflatiecijfer kijken beleggers ook uit naar de notulen van de beleidsvergadering die de Fed in maart hield. Die aantekeningen worden na sluiting van de Europese beurzen vrijgegeven en bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de centrale bank.

De AEX-index koerst af op een positief begin, na de verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio verloor 0,5 procent. De beurs in Shanghai daalde 1 procent. Kredietbureau Fitch handhaafde zijn kredietrating voor China, maar verlaagde wel de vooruitzichten naar negatief. Fitch geeft daarmee een signaal af dat de kredietwaardering mogelijk in de toekomst zal worden verlaagd.

De Hang Seng-index in Hongkong was een positieve uitblinker met een winst van 1,6 procent, dankzij sterke koerswinsten in de Chinese techsector. Zo steeg het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, bijna 3 procent. In de chipsector zullen beleggers reageren op de omzetcijfers van TSMC. De Taiwanese chipproducent, een belangrijke klant van chipmachinemaker ASML, zag de verkopen in maart met ruim 34 procent stijgen. In de eerste drie maanden van het jaar groeide de omzet met 16 procent.

Ook Philips staat in de belangstelling. Een federale rechtbank heeft de schikking van Philips met het Amerikaanse ministerie van Justitie en toezichthouder FDA rond het schandaal met apneu-apparaten bekrachtigd. Het zorgtechnologiebedrijf is onder andere verplicht onafhankelijke experts te laten kijken naar de eigen testprocedures op een aantal Amerikaanse locaties waar de apneu-apparaten worden gemaakt.

De euro was 1,0849 dollar waard, tegen 1,0855 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 85,34 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent duurder, op 89,51 dollar per vat.