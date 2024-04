BMW verkoopt eerste kwartaal bijna helft meer elektrische auto’s

BMW heeft in het eerste kwartaal van dit jaar fors meer elektrische auto’s verkocht. De verkoop van volledig elektrische modellen zoals de i4, iX1 en i7 is zelfs met 41 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Elektrische voertuigen waren vorig jaar goed voor ongeveer 15 procent van BMW’s totale omzet. Dit jaar moet dat aandeel tot 20 procent stijgen, aldus het in München gevestigde bedrijf.

Het Duitse autoconcern heeft wel te maken met hevige concurrentie in China, de grootste afzetmarkt, waar een zwakke economie en een door Tesla ontketende prijzenoorlog de resultaten drukken. De verkoop van BMW’s en Mini’s daalde in China met 3,8 procent in het eerste kwartaal.