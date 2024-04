TikTok-eigenaar ByteDance boekt forse winstgroei

Het Chinese ByteDance, eigenaar van de populaire video-app TikTok, heeft de winst vorig jaar met 60 procent zien stijgen. Ook de omzet van het bedrijf, dat in veel landen onder vuur ligt omdat het te weinig zou doen om nepnieuws en haatzaaiende berichten op zijn platformen tegen te gaan, nam flink toe. ByteDance wist daarmee voor het eerst harder te groeien dan zijn eveneens Chinese aartsrivaal Tencent, eigenaar van de populaire app WeChat.

De winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen van ByteDance kwam in 2023 uit op meer dan 40 miljard dollar (zo’n 37 miljard euro), meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. In 2022 werd een winst geboekt van ongeveer 25 miljard dollar. De omzet groeide tot bijna 120 miljard dollar, van 80 miljard dollar een jaar eerder.

Veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, maken zich ook zorgen dat Chinese autoriteiten TikTok misbruiken om data van gebruikers te krijgen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden besloot in maart dat ByteDance TikTok binnen ongeveer een half jaar moet verkopen, anders wordt de populaire app in de VS verboden. De wet is nog niet definitief, de Senaat moet zich er nog over buigen. President Joe Biden liet eerder weten de wet te ondertekenen als die wordt aangenomen.