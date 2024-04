Meeste Duitse bedrijven ervaren oneerlijke concurrentie in China

Ongeveer twee derde van de Duitse bedrijven die actief zijn in China heeft last van oneerlijke concurrentie. Dat komt naar voren uit een enquête die is afgenomen onder 150 ondernemingen door AHK, de Duitse Kamer van Koophandel voor buitenlandse bedrijven. De bedrijven melden bijvoorbeeld dat ze moeilijker toegang krijgen tot openbare aanbestedingen dan lokale concurrenten.

AHK heeft de resultaten gepubliceerd voorafgaand aan een driedaags bezoek van bondskanselier Olaf Scholz aan China. Het hoofd van de Duitse handelskamer in Oost-China Maximilian Butek wil dat de regeringsleider tijdens zijn bezoek duidelijk maakt dat de problemen waarmee bedrijven worden geconfronteerd hun succes in het land in de weg staan. “De verwachting is dat kanselier Scholz zal uitleggen voor welke uitdagingen we hier staan”, zei hij. Ongeveer 5000 Duitse bedrijven doen zaken in China.

Bijna alle respondenten (95 procent) geven aan dat toegenomen concurrentie een effect heeft op hun bedrijfsvoering. Zij ervaren bijvoorbeeld hogere kosten, lagere winsten en een kleiner marktaandeel.