Verkoop Mercedes-Benz daalt door problemen toelevering in Azië

Het Duitse automerk Mercedes-Benz verkocht in het afgelopen kwartaal 6 procent minder voertuigen, onder meer door verstoringen in de toeleveringsketen in Azië. Het concern wijt de daling ook aan veranderingen in het modellenaanbod. Mercedes benadrukt dat de verkoopdaling tijdelijk is.

In totaal bracht het bedrijf 568.400 personenauto’s en bestelbussen aan de man. Het aantal verkochte passagiersauto’s daalde met 8 procent tot 463.000. De verkoop van elektrische auto’s ging met eenzelfde percentage omlaag tot 47.500 stuks.

In China verkocht de fabrikant 12 procent minder auto’s. Volgens het bedrijf in Stuttgart is dit vooral te wijten aan de introductie van de Mercedes-Benz E-klasse met lange wielbasis. De komende maanden neemt de verkoop van deze verlengde luxe limousines, die vooral populair zijn in China, weer toe. China is goed voor een derde van de totale verkopen.