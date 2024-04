Nederlands VDL wil geen biedingsstrijd om Belgisch Van Hool

Industrieconcern VDL wil niet in een biedingsstrijd stappen om de bussendivisie van het failliete Van Hool uit België. “Als er vanavond geen besluit wordt genomen of geen besluit in ons voordeel, dan eindigt het voor ons”, heeft een bestuurder van de Nederlandse onderneming woensdag laten weten.

Maandag werd bekend dat het Nederlandse VDL samen met trailerfabrikant Schmitz Cargobull het bankroete Van Hool wil overnemen. Maar dinsdag kwam naar buiten dat de Belgische zakenman Guido Dumarey samen met de Amerikaanse dealer van Van Hool-bussen, ABC, een concurrerend bod heeft gedaan. Hij beloofde meer banen te behouden. Schmitz Cargobull heeft ook concurrentie gekregen bij het bod op de trailerdivisie van Van Hool.

De curatoren moeten nu beslissen wat er gebeurt. Een Belgische vakbond vroeg hen al om de biedingen goed te vergelijken, zodat er zoveel mogelijk werkgelegenheid in België behouden blijft. Maar VDL wil duidelijkheid. “Ons bod is zeer zorgvuldig en solide tot stand gekomen”, zei VDL-bestuurder Rolf-Jan Zweep woensdag in de marge van een rondleiding van een nieuwe bussenfabriek van VDL in het Belgische Roeselare. “Als men het op een biedoorlog wil laten uitdraaien, moet men andere partijen zoeken.”