Wall Street daalt na tegenvallend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag omlaag na tegenvallende Amerikaanse inflatiegegevens. Daaruit bleek dat de consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld vorige maand met 3,5 procent zijn gestegen. De inflatie viel daarmee iets hoger uit dan verwacht. In februari bedroeg de inflatie nog 3,2 procent.

De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet worden meegenomen, kwam uit op 3,8 procent, onveranderd vergeleken met een maand eerder. Op de financiële markten wordt al lange tijd gehoopt dat de inflatie voldoende is afgekoeld en de Amerikaanse centrale bank nog dit voorjaar kan beginnen met het verlagen van de rente. Die hoop stuwde de graadmeters op Wall Street in de afgelopen weken naar nieuwe recordstanden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,2 procent lager op 38.403 punten. De bredere S&P 500-index zakte 1,1 procent tot 5150 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor eenzelfde percentage, op 16.121 punten.

Beleggers wachten nog op de notulen van de beleidsvergadering die de Federal Reserve in maart hield. Die bevatten mogelijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen van de Fed. Bij de vergadering in maart hield de Fed de rente opnieuw ongewijzigd. De beleidsmakers hielden wel vast aan de verwachting dat de rente dit jaar drie keer zal worden verlaagd.

Delta Air Lines ging 3,6 procent omhoog. De luchtvaartmaatschappij boekte afgelopen kwartaal weer winst na een verlies een jaar geleden. Ook gaf het bedrijf een positieve verwachting af voor het huidige kwartaal.

Microsoft verloor 1 procent. Het Chinese gamebedrijf NetEase heeft een nieuwe overeenkomst gesloten met gameontwikkelaar Blizzard Entertainment. De twee partijen hadden de samenwerking vorig jaar stopgezet na onenigheid over een nieuw contract, waardoor populaire games als World of Warcraft offline werden gehaald in China. Sinds de overname van Blizzard-moederbedrijf Activision Blizzard door Microsoft vorig jaar is de relatie tussen de twee bedrijven weer verbeterd. Microsoft en NetEase onderzoeken daarnaast of er nieuwe NetEase-titels naar de Xbox en andere platforms kunnen worden gebracht.

Apple werd 0,9 procent lager gezet. Het techconcern heeft de productie van zijn iPhones in India verdubbeld. Een op de zeven iPhones wordt nu in dat land vervaardigd. Apple voert zijn productie in India snel op om minder afhankelijk te worden van China door de oplopende handelsspanningen tussen Beijing en Washington.