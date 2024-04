Ahold Delhaize: compleet herbruikbaar plastic in 2025 onhaalbaar

Supermarktconcern Ahold Delhaize slaagt er waarschijnlijk niet in om in 2025 alleen nog maar herbruikbaar, te recyclen of composteerbaar plastic te gebruiken voor verpakkingen van de eigen merken in supermarkten. Dat vindt het moederbedrijf van Albert Heijn teleurstellend, zei financieel topvrouw Jolanda Poots-Bijl op de aandeelhoudersvergadering in Zaandam.

Volgens Poots-Bijl is het aanbod van geschikte plastics te klein om dit eerder uitgesproken doel te halen. Het laat volgens haar ook zien dat er “uitdagingen” zijn bij het behalen van duurzaamheidsdoelen.

Ahold Delhaize gaf eerder ook aan dat het doel waarschijnlijk onhaalbaar is, doordat er te weinig infrastructuur is voor het recyclen van plastic. Het supermarktconcern richt zich ook op het verminderen van het gebruik van compleet nieuw plastic voor verpakkingen van eigen merken. Dat aandeel moet in 2025 minstens 5 procent lager zijn dan in 2021.