Aandacht voor rentebesluit ECB op Beursplein 5

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Het rentetarief in de eurozone zal daarbij vrijwel zeker onveranderd worden gelaten op het recordniveau van 4 procent. De ECB heeft de rente sinds oktober vorig jaar niet meer gewijzigd. Wel zal het mogelijk de laatste rentepauze zijn.

Bij de volgende vergadering in juni zal de ECB waarschijnlijk beginnen met het verlagen van rente, nu de inflatie de doelstelling van 2 procent nadert. In maart bedroeg de inflatie in het eurogebied 2,4 procent. Voor de rentevergadering in juni zal duidelijk moeten zijn wat de impact is van de loongroei in de eurozone op de inflatie. Als de loongroei de inflatie niet verder zal aanjagen, zal de rente naar verwachting verlaagd kunnen worden. Beleggers zullen dan ook vooral letten op wat ECB-president Christine Lagarde zal gaan zeggen over de toekomstige rentestappen in haar toelichting op het rentebesluit.

In de VS werd ook gehoopt dat de Federal Reserve in juni zou gaan beginnen met het verlagen van de rente. Na het tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfer over maart, dat woensdag naar buiten kwam, wordt nu gerekend op een eerste renteverlaging in september.

De AEX-index op het Damrak lijkt vrijwel vlak te gaan beginnen. De Aziatische beurzen sloten donderdag verdeeld. De Nikkei in Tokio verloor 0,4 procent. De beurs in Shanghai klom 0,4 procent. In China is de inflatie in maart afgenomen tot 0,1 procent op jaarbasis, van 0,7 procent in februari. De inflatie viel daarmee lager uit dan verwacht door een sterkere daling van de voedselprijzen.

Op het Damrak kwam AEX-bedrijf Exor nog met jaarcijfers. Het Italiaanse investeringsbedrijf van de zakenfamilie Agnelli, dat vorig jaar een belang heeft genomen van 15 procent in Philips, boekte in 2023 een nettowinst van bijna 4,2 miljard euro. Dat was een fractie minder dan een jaar eerder. Naast een belang in Philips heeft Exor ook grote belangen in autoconcerns Stellantis en Ferrari en voetbalclub Juventus.

Ook Fagron opende de boeken. Het apothekersbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met ruim 15 procent stijgen tot een recordniveau van 209 miljoen euro. Alle regio’s droegen bij aan de groei, waarbij Noord-Amerika een recordgroei liet zien.

De euro was 1,0735 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom een fractie tot 86,24 dollar. Brentolie werd ook iets duurder op 90,51 dollar per vat.