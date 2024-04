DSM-Firmenich aan kop op afwachtend Damrak

DSM-Firmenich was donderdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine plus liet zien. Het voedings- en gezondheidsbedrijf profiteerde onder meer van de sterker dan verwachte omzetcijfers van de Zwitserse branchegenoot Givaudan. Het aandeel DSM-Firmenich won 3,7 procent en Givaudan klom ruim 1 procent in Zürich.

Beleggers kijken verder vooral uit naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Het rentetarief in de eurozone zal daarbij vrijwel zeker onveranderd worden gelaten op het recordniveau van 4 procent. De ECB heeft de rente sinds oktober vorig jaar niet meer gewijzigd. Wel zal het mogelijk de laatste rentepauze zijn. Bij de volgende vergadering in juni zal de ECB waarschijnlijk beginnen met het verlagen van de rente, nu de inflatie de doelstelling van 2 procent nadert.

In de VS werd ook gehoopt dat de Federal Reserve in juni zou gaan beginnen met het verlagen van de rente. Na het tegenvallende Amerikaanse inflatiecijfer over maart, dat woensdag naar buiten kwam, wordt nu gerekend op een eerste renteverlaging in september.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 888,28 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 947,53 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. Frankfurt verloor 0,1 procent.

Naast DSM-Firmenich stonden chemicaliëndistributeur IMCD en techinvesteerder Prosus in de kopgroep van de AEX, met winsten van rond de 1 procent. Verfconcern AkzoNobel en zorgtechnologiebedrijf Philips waren de grootste dalers, met minnen van 0,5 procent.

Exor won 0,5 procent. Het Italiaanse investeringsbedrijf van de zakenfamilie Agnelli, dat vorig jaar een belang heeft genomen van 15 procent in Philips, boekte in 2023 een nettowinst van bijna 4,2 miljard euro. Dat was een fractie minder dan een jaar eerder. Naast een belang in Philips heeft Exor ook grote belangen in autoconcerns Stellantis en Ferrari en voetbalclub Juventus.

In de MidKap stond Fagron (plus 6,5 procent) bovenaan na goed ontvangen resultaten. Het apothekersbedrijf boekte in het eerste kwartaal een recordomzet. Alle regio’s droegen bij aan de groei, waarbij vooral Noord-Amerika een recordgroei liet zien. Voor dit jaar blijft het bedrijf rekenen op een verdere groei van de omzet en winstgevendheid.

De euro was 1,0741 dollar waard, tegen 1,0747 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 86,17 dollar. Brentolie bleef onveranderd 90,45 dollar per vat.