Bloomberg: McKinsey begint met schrappen honderden banen

Advies- en consultancybureau McKinsey is begonnen met het schrappen van honderden banen om zo kosten te besparen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Het zou gaan om banen bij ondersteunende functies, want bij de consultants van het Amerikaanse bedrijf wordt niet in het personeelsbestand gesneden, aldus de ingewijden.

Volgens Bloomberg vervallen ongeveer 360 banen bij McKinsey. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies rond software en data. Vorig jaar werd al bekend dat McKinsey van plan was om circa 1400 hoofdzakelijk ondersteunende banen te schrappen.

Het in 1926 opgerichte McKinsey helpt bedrijven over de hele wereld onder meer met het stroomlijnen van de organisatie, strategische plannen en het verbeteren van de financiële prestaties. Door de afzwakkende economie merkt het adviesbureau dat bedrijven terughoudender zijn met investeringen, wat de vraag naar zijn diensten raakt. Ook accountants- en adviesbureaus als EY, KPMG en PwC hebben banen geschrapt.

McKinsey heeft ook activiteiten in Nederland, met ruim vierhonderd consultants, aldus de eigen website. Of ook in Nederland banen komen te vervallen is niet duidelijk.