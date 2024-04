ECB houdt vijfde rentepauze op rij

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft voor de vijfde keer op rij een rentepauze gehouden. De beleidsbepalers van de centrale bank besloten donderdag om de rente in de eurozone opnieuw onveranderd te laten op het recordniveau van 4 procent. Economen hadden ook verwacht dat de ECB de leenkosten nog niet zou aanpassen.

De centrale bank in Frankfurt begon halverwege 2022 met het in een recordtempo verhogen van de rente tot het huidige niveau, om de hoge inflatie in het eurogebied te bestrijden. Maar de laatste renteverhoging dateert alweer van september vorig jaar.