Moderna pauzeert plan voor coronavaccinfabriek in Kenia

De Amerikaanse farmaceut Moderna zet voorlopig een streep door zijn plan om een fabriek voor onder meer coronavaccins te bouwen in Kenia. Volgens het bedrijf moet eerst beter worden bepaald of er wel voldoende vraag is naar vaccins in Afrika.

De fabriek van 500 miljoen dollar zou vaccins op basis van mRNA-techniek gaan maken.Die techniek is gebaseerd op een nagemaakt stukje van de genetische code van een virus en wordt ook gebruikt voor de coronavaccins van de fabrikant. Maar volgens Moderna is de vraag naar coronavaccins in Afrika sterk gedaald sinds het einde van de pandemie en is er daarom onvoldoende levensvatbaarheid voor de fabriek.

Door de fabriek te bouwen zou Moderna beter de Afrikaanse markt kunnen bedienen. Het bedrijf zegt echter forse verliezen te hebben geleden door het afzeggen van orders uit Afrika. Moderna wil nu via zijn wereldwijde productienetwerk blijven zorgen voor beschikbaarheid van vaccins op het Afrikaanse continent.