Randstad wil meer statushouders aan een baan helpen

Uitzendconcern Randstad ziet kansen om meer statushouders aan het werk te helpen. Werner Klaassen, algemeen directeur bij Randstad Nederland, noemt het “onbegrijpelijk” dat er op een enorm krappe arbeidsmarkt mensen aan de zijlijn staan die heel graag willen werken. Daar wil hij met Randstad verandering in brengen.

Asielzoekers worden statushouders zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Maar het lukt ze vaak niet om een baan te vinden, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet spreken of niet de juiste opleiding hebben. “Volgens recent onderzoek van het CBS is na vijf jaar 58 procent van de statushouders nog niet aan het werk. En hoe langer je zonder werk zit, des te lastiger wordt het om hier je draai te vinden.”

Klaassen merkt op dat werkgevers vaak terughoudend zijn om statushouders aan te nemen, terwijl daar in zijn ogen geen reden voor is. “Dit zijn mensen die graag willen werken, die soms letterlijk in de rij staan om aan de slag te kunnen.” Door meer aandacht te hebben voor de begeleiding van statushouders denkt Randstad een flink arbeidspotentieel aan te boren.

In heel vorig jaar lukte het Randstad om in Nederland 4750 nieuwkomers aan de slag te krijgen. In die groep zaten onder meer statushouders, maar ook bijvoorbeeld vluchtelingen. Het bedrijf durft niet te zeggen met hoeveel dit aantal kan worden opgevoerd, maar het zou zomaar om duizenden extra mensen kunnen gaan.

In Almere heeft Randstad donderdag “het eerste Inzendbureau van Nederland” geopend. Het gaat om een pop-upevenement, waarop het concern wilde laten zien hoe statushouders makkelijker met werkgevers in contact kunnen worden gebracht. Randstad heeft ook een stappenplan opgezet om deze aanpak in het hele land in zijn werkwijze op te nemen.

Tijdens het evenement konden werkgevers zich presenteren aan statushouders. Na afloop werden de aanwezigen persoonlijk benaderd. Randstad zette ook tolken in en het bedrijf had uitnodigingen in verschillende talen op relevante plekken verspreid, zoals buurtcentra en COA-locaties.