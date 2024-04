Philips en ASML in kopgroep positieve AEX na adviesverhogingen

Zorgtechnologiebedrijf Philips en chipmachinemaker ASML stonden vrijdag bovenaan in de AEX-index, die ook een stevige winst liet zien. Philips profiteerde van een adviesverhoging door de Britse bank HSBC en klom 2,9 procent. ASML werd door analisten van Citi gepromoveerd tot topfavoriet in de Europese techsector en steeg 2,1 procent. De Amerikaanse zakenbank verhoogde daarbij het koersdoel voor ASML. Ook het koersdoel voor branchegenoot ASMI (plus 2,8 procent) ging omhoog.

Bij de kleinere bedrijven won Kendrion 6,7 procent. De producent van elektromagnetische componenten verkoopt zijn automotive-activiteiten in Europa en de VS aan Solero Technologies voor 65 miljoen euro. Met de verkoop wil het bedrijf zich richten op de industriële groeimogelijkheden in Europa, de VS en China.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 892,07 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 947,42 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,9 procent.

Beleggers kauwden nog na op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De ECB liet het rentetarief donderdag zoals verwacht ongewijzigd. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde wel dat overheden hun steunmaatregelen voor het compenseren van de eerder gestegen energieprijzen moeten terugschroeven. Alleen dan kan volgens haar de inflatie duurzaam omlaag worden gebracht. Beleggers verwachten dat de ECB in juni zal beginnen met het verlagen van de leenkosten, maar Lagarde wil zich nog niet vastpinnen op een uitgestippeld rentepad.

ING en ABN AMRO stonden onderaan in de AEX, met verliezen van 1,4 en 1 procent. De beide banken werden door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs van de kooplijst gehaald. Uitzender Randstad (min 0,4 procent) kreeg daarnaast een verkoopadvies van de Britse bank Barclays. Supermarktconcern Ahold Delhaize (min 1,8 procent) noteerde ex dividend. Dat betekent dat het aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode.

Op de lokale Amsterdamse markt steeg Envipco 1,9 procent. De maker van statiegeldmachines kreeg een koopadvies van de Zweedse investeringsbank SEB Equities.

De euro was 1,0675 dollar waard, tegen 1,0703 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 85,95 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 90,56 dollar per vat.