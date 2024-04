VS zetten onder Biden recordaantal Chinese firma’s op zwarte lijst

De Verenigde Staten hebben onder president Joe Biden meer Chinese bedrijven en individuen op de zwarte lijst gezet dan de voorgaande Amerikaanse regeringen. Voor de Chinese bedrijven op de lijst gelden strenge exportbeperkingen. Daarmee wil Washington onder meer voorkomen dat China hoogwaardige technologieën in handen krijgt die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt.

Het Amerikaanse ministerie van Handel voegde donderdag zes nieuwe Chinese bedrijven toe aan de zwarte lijst. Het totale aantal bedrijven en individuen dat door de regering-Biden op de lijst werd gezet bedraagt daarmee 319. Onder voormalig president Donald Trump, die een hevige handelsoorlog met China voerde, waren dat er 306.

Het groeiende aantal Chinese bedrijven waarvoor exportbeperkingen gelden, toont aan dat de Amerikaanse overheid steeds vaker economische instrumenten gebruikt om de doelstellingen van het buitenlands beleid te bereiken. Ook de bezorgdheid over de nationale veiligheid zorgt ervoor dat de VS steeds harder optreden tegen China. De zwarte lijst vormt daarbij een van de belangrijkste wapens van Washington voor het straffen van personen of organisaties in China op grond van nationale veiligheidsredenen.

Biden heeft ook de handelstarieven, die onder Trump werden ingevoerd, gehandhaafd en verder uitgebreid. China heeft het Amerikaanse beleid bestempeld als een poging om zijn economische ontwikkeling te dwarsbomen. Het opleggen van exportbeperkingen aan Chinese bedrijven “is typische economische dwang en eenzijdig pestgedrag”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Handel over de laatste Amerikaanse acties.

“De VS moeten hun wandaden onmiddellijk corrigeren en een einde maken aan de onredelijke onderdrukking van Chinese bedrijven”, aldus de woordvoerder. Volgens hem zal China alle noodzakelijke maatregelen nemen om de wettige rechten en belangen van Chinese bedrijven te verdedigen.