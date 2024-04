Duitse transportsector mist uitstootdoelen opnieuw

De Duitse transportsector heeft in 2023 voor het derde jaar op rij de uitstootdoelen niet gehaald. Dat stelt een onafhankelijke adviesorgaan met experts over klimaatverandering van de Duitse regering in een nieuw rapport. Vorig jaar stootte de sector 146 miljoen ton aan broeikasgassen uit, terwijl er maar 133 miljoen ton was toegestaan.

Ondanks het niet behalen van het doel door de transportsector, stootte Duitsland vorig jaar alsnog 10 procent minder broeikasgassen uit dan een jaar eerder. Wel wijst het adviesorgaan naar de verzwakte Duitse economie als oorzaak en niet het klimaatbeleid.

In Nederland nam de uitstoot vorig jaar ook af. De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) spreekt zelfs van een recorddaling van 13,2 procent binnen het Europese Emissiehandelssysteem ten opzichte van 2022.

Nederland wil in 2050 CO2-neutraal zijn, Duitsland wil dat doel in 2045 al halen.