Utrechtse Jaarbeurs maakt voor het eerst sinds corona weer winst

De Jaarbeurs in Utrecht heeft afgelopen jaar voor het eerst sinds de coronacrisis weer winst gemaakt. De evenementenlocatie organiseerde vooral meer beurzen in het buitenland, onder meer in Thailand, Vietnam en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Jaarbeurs zelf waren vorig jaar minder grote evenementen.

De Jaarbeurs maakte vorig jaar net geen 10 miljoen euro winst, na meerdere verliesgevende jaren door de beperkingen van de coronapandemie. In 2022 bedroeg het verlies nog ruim 7 miljoen euro. “2023 was een jaar van inspiratie en herijking. Onze inspanningen om Jaarbeurs na corona te herstellen en te vernieuwen hebben hun vruchten afgeworpen”, zegt Jaarbeurs-topman Jeroen van Hooff in een toelichting.

De onderneming organiseert zelf onder meer beurzen op het gebied van de specialismen gezondheidszorg, bouw en reizen. In totaal waren dat er vorig jaar 36, waarvan achttien in het buitenland. Een jaar eerder waren dit er 22 (drie in het buitenland). Onder meer de Vakantiebeurs is elk jaar in de Jaarbeurs.