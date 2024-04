Onderzoek: dividend Duitse DAX-bedrijven naar record

De veertig grootste bedrijven van Duitsland, genoteerd in de DAX-index op de aandelenbeurs in Frankfurt, keren dit jaar voor een recordbedrag aan dividend aan de aandeelhouders uit. Dat meldt onderzoeks- en accountantskantoor EY. In totaal gaat het om een bedrag van 53,8 miljard euro. Dat is het hoogste niveau sinds EY in 2012 begon met de metingen en 2,4 procent meer dan een jaar eerder.

De onderzoekers stellen dat van de veertig DAX-bedrijven er 23 hun dividend verhogen. Volgens EY neemt autoconcern Mercedes-Benz de toppositie in met een winstuitkering van 5,5 miljard euro. Verzekeraar Allianz komt op de tweede plaats met 5,4 miljard euro en Volkswagen volgt met 4,5 miljard euro.

Overigens valt de gezamenlijke winst van de DAX-bedrijven over 2023 wel wat lager uit, mede door de zwakkere economie. De totale winst kwam uit op 120,9 miljard euro, een daling van 6 procent. Om de winstgevendheid te stutten zijn veel bedrijven in de kosten aan het snijden.