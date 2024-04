Talk van mentor Kim de Graeve bij Female Leaders Club

Kim de Graeve, mentor in financiële vrijheid, deelde haar kennis in een TED Style-Talk tijdens het Female Leaders Event. Haar passie is het begeleiden van mensen naar financiële onafhankelijkheid door gebruik te maken van hun onderneming en vermogen. Dit proces gaat verder dan alleen economische winst; het gaat ook om persoonlijke groei en het ontwikkelen van een dieper begrip van wat werkelijk waardevol is in het leven. Nieuws.nl deelt haar talk en mocht haar nog enkele vragen stellen.

Waar gaat je TED-style talk over?

“Mijn presentatie richt zich op de cruciale vraag die iedereen zich moet stellen om financiële vrijheid te bereiken: “Wat kan wel?” Deze vraag is essentieel omdat het ons uitnodigt om onze mindset te verschuiven van beperkingen naar mogelijkheden. We leven vaak in een ratrace, gedreven door de verkeerde vragen die ons vastzetten in onpersoonlijke doelen en onrealistische verwachtingen. Door te vragen “Wat kan wel?” openen we de deur naar creatieve oplossingen en een meer vervullend leven.”

Stelt je voor dat al dat harde werk nergens toe zou leiden. Gelukkig is er een betere vraag; wat kan wel?

Welke boodschap wil je overbrengen?

“Mijn boodschap is simpel maar krachtig: vraag jezelf af “Wat kan wel?” Deze vraag moedigt ons aan om voorbij de dagelijkse obstakels te kijken en te ontdekken wat echt mogelijk is. Het helpt ons te breken met conventionele paden die misschien niet passen bij onze unieke talenten en dromen. Door deze vraag regelmatig te stellen, kunnen we een leven leiden dat niet alleen succesvol is, maar dat ook diep bevredigend en betekenisvol is.”

Vind je het belangrijk om in vrouwen te investeren?

“Zeker, maar ik vind het eigenlijk belangrijker dat er in alle mensen wordt geïnvesteerd. Waar ik vooral mee zit, is armoede in de wereld, en armoede manifesteert zich op vele manieren: financieel, maar ook mentaal. Daarom gaat het niet alleen over vrouwen, maar over heel de wereld, en dat raakt mij veel meer. Ik geloof zeker dat vrouwen meer het podium mogen pakken, maar ik stel me ook de vraag of het nodig is om vrouwen naar voren te trekken vanwege hun capaciteiten of vanwege hun geslacht. Ik denk dat we, als we naar slachtofferschap kijken, eerst zelf dingen hebben te helen en vanuit daar zelfleiderschap kunnen nemen, waardoor er veel meer kan ontstaan. Dat vind ik geweldig.”

Waarom ben je onderdeel van de Female Leaders Club?

“Ik ben onderdeel geworden van de Female Leaders Club omdat ik, ondanks dat ik een grote introvert ben, mezelf wil uitdagen om actief deel te nemen aan communities. Thuis blijven onder een knus dekentje is comfortabel, maar het weerhoudt me ervan om zowel te halen als te brengen in interacties met anderen. Te groeien. Sowieso vind ik Maartje (de oprichter) echt een geweldige vrouw, maar ook hoe dat zij een community bij elkaar houdt is fantastisch. Wat mij specifiek aantrekt in de Female Leaders Club is de ondergrens van een specifieke omzet waar je aan moet voldoen, wat zorgt voor een hoog kwalitatief netwerk.”

Wat wil je onze lezers nog meegeven?

“Financiële vrijheid is meer dan alleen rijkdom vergaren; het gaat om het creëren van een leven waarin je je geen zorgen hoeft te maken over financiën en waar je tijd hebt voor de dingen die er echt toe doen. Het is een reis die vereist dat je je eigen waarden herkent en een balans vindt die werkt voor jouw persoonlijke en professionele leven. Mijn rol als mentor is om je te begeleiden op deze reis, je te ondersteunen bij het zetten van de stappen die nodig zijn om jouw eigen definitie van succes te realiseren.”

