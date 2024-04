Qatar Airways hervat vluchten richting Iran na aanval op Israël

Qatar Airways gaat weer vluchten uitvoeren naar Iran, meldt de luchtvaartmaatschappij op het socialemediaplatform X. Het gaat om in totaal twintig wekelijkse vluchten naar vier bestemmingen in het land. Het vliegverkeer kwam eerder nog stil te liggen na een aanval van Iran op Israël in de nacht van zaterdag op zondag. Qatar Airways verzorgt vluchten van en naar Teheran, Mashhad, Shiraz en Isfahan.

Grote luchtvaartmaatschappijen in het Midden-Oosten meldden zondag al vluchten in de regio te willen hervatten. Zo besloot Qatar Airways zondag al weer naar de hoofdsteden Amman (Jordanië), Beiroet (Libanon) en Bagdad (Irak) te gaan vliegen. Etihad Airways, de nationale luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten, besloot die dag om de vluchten naar onder meer de Israëlische stad Tel Aviv weer op te starten. Wel waarschuwde Etihad dat “er nog steeds een risico kan zijn op enige verstoring op maandag”.

De grootschalige Iraanse raket- en droneaanval op Israël leidde afgelopen weekend tot een verstoring van het vliegverkeer in de regio. Meerdere landen sloten uit veiligheidsoverwegingen hun luchtruim. Ook besloten sommige luchtvaartmaatschappijen, zoals KLM en Lufthansa, om vluchten te schrappen of via een andere route te laten vliegen.