Milieuclubs geschokt door cijfers vervuiling luchtvaart

Dat de luchtvaart in tegenstelling tot andere sectoren de CO2-emissies niet heeft weten te verminderen, is “schokkend”, schrijft Natuur & Milieu, volgens eigen zeggen mede namens Milieudefensie, Greenpeace en de Milieufederatie Noord-Holland.

Niet eerder daalde de CO2-uitstoot van grote industriebedrijven in Nederland zo sterk als vorig jaar, meldde de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) eerder maandag. Maar bij de luchtvaart is het tegendeel het geval. Daar nam de uitstoot met 11 procent toe tot 2,6 miljoen ton CO2.

“Het is bemoedigend dat Nederlandse grote uitstoters een daling in CO2-emissies hebben gerealiseerd. Echter, deze ontwikkeling wordt volledig overschaduwd door de schokkende realiteit dat de luchtvaartsector geen enkele vooruitgang heeft geboekt. Terwijl andere sectoren minder CO2 uitstoten, blijft de luchtvaart vastzitten in haar vervuilende gewoonten”, aldus de milieuclubs.

“De cijfers van de emissieautoriteit vandaag tonen opnieuw aan dat de zogenaamde groene plannen van deze sector, waar de politiek al jaren op vertrouwt, een grote farce zijn”, zegt het gezelschap. Een recent onderzoek van luchtvaarteconomen, gedaan in opdracht van Natuur & Milieu, toont volgens deze organisatie nota bene aan “dat Schiphol kan krimpen zonder schade aan de economie”.

“We kunnen niet langer toestaan dat de luchtvaart ongehinderd blijft groeien, ten koste van het klimaat, ten koste van de nachtrust en het welzijn van honderdduizenden omwonenden én ten koste van toekomstige generaties”, zeggen de milieuorganisaties.