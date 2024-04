Samsung krijgt miljardensubsidie voor chipfabriek in Texas

Samsung krijgt een subsidiepakket van 6,4 miljard dollar van de Amerikaanse overheid om een chipfabriek van het bedrijf in de Amerikaanse staat Texas uit te breiden. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern moet daarmee gestimuleerd worden om verder te groeien in de Verenigde Staten. Eerder kregen chipbedrijven Intel en TSMC ook al miljarden dollars aan subsidie om fabrieken in de VS te bouwen.

Washington maakt zich al langer zorgen om de concurrentiepositie van de VS als het over de ontwikkeling en productie van computerchips gaat, onder andere door de snelle opmars van kunstmatige intelligentie. In 2022 ondertekende president Joe Biden daarom de zogeheten Chips Act, waarmee de Amerikaanse federale overheid tientallen miljarden dollars subsidie kan geven om chipbedrijven te steunen.