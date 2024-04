Turkse centrale bank lijdt miljardenverlies

De Turkse centrale bank heeft vorig jaar een verlies van ruim 818 miljard lira (ruim 23 miljard euro) geleden. Naast gestegen kosten door een hogere rente, is de centrale bank ook veel geld kwijtgeraakt aan een speciaal mechanisme dat moet beschermen tegen koersdalingen van de lira. In 2022 boekte de centrale bank nog een winst van 72 miljard lira (ruim 2 miljard euro).

Het speciale mechanisme, genaamd KKM, zorgt ervoor dat banken die hun tegoeden in lira bij de Turkse centrale bank aanhouden gecompenseerd worden als de valuta in waarde daalt. Volgens analisten is KKM een belangrijke factor voor het verlies van de centrale bank.

De waarde van de lira is de afgelopen jaren namelijk flink gedaald door het afwijkende economische beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Hij wilde de rente lange tijd niet verhogen, omdat hij geloofde dat een hogere rente de inflatie juist zou stimuleren. Desondanks is de Turkse rente tegenwoordig 50 procent.