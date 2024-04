Stakingen bij chipfabrikant NXP lijken van de baan door akkoord

De stakingen bij chipbedrijf NXP in Nijmegen lijken definitief van de baan. Vakbonden FNV en CNV melden dat zij na lang onderhandelen een onderhandelingsakkoord hebben bereikt met de multinational, waar leden van de bonden nog wel over moeten stemmen voordat de cao definitief wordt. Beide vakbonden adviseren hun achterbannen voor te stemmen.

Leden van FNV staakten vier keer, met als doel een loonsverhoging van 9 procent. Dat is volgens de vakbond in ieder geval voor de productiemedewerkers gelukt.

“Dit zijn mensen die moeten rondkomen van heel wat minder salaris dan hun collega’s op kantoor. Zij hebben deze loonsverhoging van in totaal ruim 9 procent dan ook heel hard nodig”, licht FNV-bestuurder Abdelilah Laoukili toe. De voorgestelde cao heeft een looptijd van ruim twee jaar. De eerste loonsverhoging van 5 procent moet op 1 mei gaan gelden.

NXP is actief in meer dan dertig landen en heeft het hoofdkantoor in Eindhoven. In Nederland werken ongeveer 3000 mensen voor het bedrijf, van wie veel in Nijmegen.