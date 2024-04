Tesla daalt op positief Wall Street na grote ontslagronde

Tesla ging maandag omlaag op de aandelenbeurzen in New York. De fabrikant van elektrische auto’s gaat wereldwijd meer dan 10 procent van de banen schrappen om kosten te besparen. Dat zou neerkomen op zo’n 14.000 werknemers wereldwijd, meldde persbureau Bloomberg op basis van een interne email die topman Elon Musk naar het personeel stuurde. Eerder gingen al geruchten rond over de ontslagronde. Tesla kampt al langere tijd met tegenvallende verkopen. Het aandeel daalde 1,4 procent.

De algehele stemming op Wall Street was positief, ondanks de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekeinde. Iran lanceerde in de nacht van zaterdag op zondag honderden drones en raketten op Israël, maar die werden vrijwel allemaal onderschept. De VS hebben Israël gewaarschuwd om niet terug te slaan en dat ze niet zullen deelnemen aan een eventueel Israëlisch tegenoffensief tegen Iran. Beleggers hopen dan ook dat een verdere escalatie van het conflict uitblijft.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent hoger op 38.363 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,8 procent tot 5163 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,5 procent tot 16.252 punten. Vrijdag gingen de Amerikaanse beurzen nog flink omlaag door berichten dat Iran zou werken aan een directe aanval op Israël. De Dow leed daardoor vorige week het grootste weekverlies in ruim een jaar tijd.

Goldman Sachs steeg ruim 5 procent. De zakenbank boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht, dankzij sterke inkomsten van zijn investeringsdivisie. Vrijdag kwam JPMorgan Chase al met resultaten. De grootste bank van de Verenigde Staten verloor toen 6,5 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalcijfers. JPMorgan won nu meer dan 2 procent. Branchegenoten Morgan Stanley en Bank of America, die dinsdag de boeken openen, boekten vergelijkbare winsten.

Apple verloor ruim 1 procent. Het techconcern heeft in het eerste kwartaal ongeveer 10 procent minder iPhones verkocht. De Zuid-Koreaanse concurrent Samsung heeft daardoor volgens marktonderzoeker IDC de koppositie in de smartphonemarkt weer afgepakt van Apple.

De olieprijzen daalden, na de recente sterke stijging. Vrijdag bereikten de olieprijzen nog het hoogste niveau in zes maanden, door berichten over de dreigende aanval van Iran op Israël. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1 procent tot 84,84 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 89,66 dollar per vat. De euro was 1,0654 dollar waard, tegen 1,0648 dollar op vrijdag.