Schiphol gaat samenwerken met vliegveld Groningen

Schiphol en Groningen Airport Eelde (GAE) gaan samenwerken, onder meer om de regionale luchthaven verder te helpen op het gebied van duurzaamheid. Ook gaan de twee vliegvelden kennis uitwisselen over het ontwikkelen van routes. Zo willen Schiphol en de Groningse luchthaven de “beperkte luchthavencapaciteit in Nederland” beter gebruiken, maken ze bekend.

GAE profileert zichzelf als test- en ontwikkellocatie voor het duurzame gebruik van waterstof in de luchtvaart. “Het doel van de samenwerking is om deze ontwikkeling verder te stimuleren en de maatschappelijke en economische relevantie van GAE te versterken, door het beschikbaar stellen van specialistische kennis, ervaring en kunde door Schiphol aan GAE”, staat in een persbericht.

Met de samenwerking komen Schiphol en GAE ook tegemoet aan een wens van het kabinet. “Wij zijn voorstander van een systeem waarin de Nederlandse luchthavens als één systeem samenwerken, voor een optimale benutting van de luchthavencapaciteit in Nederland”, zegt Robert Carsouw, interim-topman van Schiphol, er zelf over.