Albert Heijn komt met uitstoot op producten en met runderkipgehakt

Albert Heijn gaat de CO2-uitstoot vermelden op de verpakking van producten van het eigen merk in de winkels. De supermarktketen zegt de eerste in Nederland te zijn die dat doet. Ook komt de supermarktketen met gehakt, worstjes en burgers die een combinatie zijn van kip en rundvlees. Dat zou beter zijn voor het milieu dan reguliere rundvleesproducten.

De vermelde uitstoot op de verpakkingen van huismerkproducten is gebaseerd op data uit de eigen ketens, meldt hoofd duurzaamheid en kwaliteit Anita Scholte op Reimer.

De supermarkt gaat de CO2-equivalent (CO2e) per kilogram product vermelden. In eerste instantie krijgen 130 producten in de winkels deze vermelding, waaronder eieren. Dat wordt stapsgewijs aangevuld met meer producten zoals groente en fruit.

“Als je straks voor het vleesschap staat, kan je kip, varken en rund vergelijken”, zegt Scholte op Reimer daarover. Klanten kunnen op die manier zien welk vlees de hoogste uitstoot heeft en een duurzamere keuze maken, is het idee.

Ook bij recepten in de Allerhande wordt met een informatief wolkje de ingeschatte klimaatimpact vermeld, in categorieën die variëren van zeer laag tot zeer hoog. Hiermee geeft de supermarktketen naar eigen zeggen duidelijkheid aan de klanten om ze te “helpen klimaatbewuster te kiezen en te koken”. Albert Heijn zegt in 2030 45 procent minder CO2e te willen uitstoten in de hele keten ten opzichte van 2018.

De half-om-halfproducten met kip hebben een lagere uitstoot dan reguliere rundvleesproducten, per kilogram product scheelt het volgens Albert Heijn 37 procent. Qua smaak proef je geen verschil, stelt Scholte op Reimer. De opties met rund en kip zijn een extra keuze, licht ze toe. “We gaan niks vervangen.”

Albert Heijn kwam vorige week nog in het nieuws, omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de supermarktketen had berispt om vage duurzaamheidsclaims. Albert Heijn noemde zichzelf in meerdere winkels de “meest duurzame supermarkt”, maar baseerde dat volgens de ACM niet op concrete bewijzen. Nadat de toezichthouder Albert Heijn had aangesproken, is de claim verwijderd. Die uiting wilde de keten twee jaar geleden al uit alle winkels halen, zegt Scholte op Reimer daarover. “Er ging een bericht naar alle winkels, maar in een aantal winkels hing die nog.”