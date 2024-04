Chinese economie groeit in eerste kwartaal met 5,3 procent

De Chinese economie is in het eerste kwartaal op jaarbasis met 5,3 procent gegroeid, blijkt uit officiële gegevens. Daarmee overtrof China ruimschoots de verwachtingen van analisten. Die hadden gerekend op een groei met 4,8 procent voor de op een na grootste economie ter wereld. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg de groei 5,2 procent.

De regering in Beijing mikt op een economische groei van ongeveer 5 procent in 2024, een doelstelling die volgens veel analisten ambitieus is en mogelijk meer stimuleringsmaatregelen vergt. China heeft te maken met een vastgoedcrisis, oplopende lokale overheidsschulden en zwakke consumentenuitgaven in de particuliere sector. Ook wordt gevreesd dat China weer te kampen krijgt met prijsdalingen, ofwel deflatie.

Consumptie en investeringen in woningen waren volgens hoofdeconoom Dan Wang van Hang Seng Bank China de grootste belemmeringen voor de economie, terwijl de industriële productie en investeringen in infrastructuur de belangrijkste motoren waren. De problemen op de Chinese vastgoedmarkt, waar veel met schulden overladen projectontwikkelaars in de financiële problemen zijn geraakt, duren echter voort. Zo werd dinsdag ook bekendgemaakt dat de prijzen van nieuwe huizen in China in maart met 2,2 procent op jaarbasis zijn gedaald. Dat was de grootste daling sinds augustus 2015 en de negende maand van prijsdalingen op rij.

Naast het groeicijfer maakte het statistiekbureau ook een reeks andere macro-economische cijfers bekend, waaronder gegevens over de werkloosheid. Het werkloosheidspercentage daalde van 5,3 procent in februari naar 5,2 procent in maart. Dat cijfer schetst echter een onvolledig beeld, omdat het alleen de werknemers in de steden omvat en de miljoenen arbeidsmigranten uit plattelandsgebieden uitsluit. Daarnaast stegen de Chinese winkelverkopen in maart met 3,1 procent. Dat was minder dan verwacht. Ook de industriële productie nam vorige maand met 4,5 procent minder sterk toe dan voorzien.