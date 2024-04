Beleggers wachten op reactie Israël na aanval door Iran

De AEX-index op het Damrak koerst dinsdag af op een flink lager begin. De Europese beurshandel leek maandag nog weinig last te hebben van de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekend, maar de zorgen bij beleggers over hoe Israël gaat reageren op die aanval lijken nu toe te nemen.

Ondanks de druk van de Verenigde Staten op Israël om niet terug te slaan, heeft de Israëlische regering laten weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval. De vrees voor een escalatie van het conflict blijft daarmee boven de financiële markten hangen. Die vrees zorgde maandag al voor koersverliezen op Wall Street.

Ook de Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag opnieuw omlaag. De Nikkei in Tokio zakte 1,9 procent. De Hang Seng-index in Hongkong en de beurs in Shanghai verloren 1,6 en 0,7 procent, ondanks een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie. De op een na grootste economie ter wereld groeide in het eerste kwartaal met 5,3 procent, terwijl economen hadden gerekend op een groeicijfer van 4,8 procent. De Chinese winkelverkopen en de industriële productie stegen in maart echter minder sterk dan verwacht.

Op het Damrak zullen chipmachinemaker ASML en staalconcern ArcelorMittal mogelijk bewegen op analistenrapporten. ASML kreeg een koopadvies van investeringsbank Evercore, terwijl ArcelorMittal door de kenners van Deutsche Bank van de kooplijst werd gehaald.

Fastned kwam met resultaten. Het snellaadbedrijf zag de omzet in het eerste kwartaal met dik 42 procent groeien tot 18,9 miljoen euro. Het aantal klanten van de laadstations nam toe met bijna 62 procent. Fastned wil in 2024 tussen de 38 en 53 nieuwe stations bouwen. Eind 2025 verwacht het bedrijf tussen de 420 en 450 operationele stations te hebben.

Ook B&S opende de boeken. De bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens zag de omzet in 2023 met 3,3 procent stijgen. De nettowinst steeg met 33 procent tot 48 miljoen euro. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei.

De olieprijzen gingen omhoog door de onrust in het Midden-Oosten. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 86,01 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 90,68 dollar per vat. De euro was 1,0617 dollar waard, tegen 1,0637 dollar een dag eerder.