Concurrentie onder kopers op woningmarkt neemt sterk toe

De concurrentie onder woningzoekers is het afgelopen kwartaal sterk toegenomen, meldt huizensite Funda. De toename in concurrentie heeft invloed op hoe kopers de zoektocht naar een nieuwe woning ervaren. Het aantal kopers dat vindt dat dit een goed moment is om een woning te kopen bleef gelijk aan vorig kwartaal, maar het aantal kopers dat gelooft dat het over zes maanden een goed moment is om een woning te kopen nam af.

Ook woningverkopers merken de toenemende interesse. Het verkoopvertrouwen blijft, net als vorig kwartaal, stijgen. Van de verkopers geeft 71 procent aan dit een goed moment is om een woning te verkopen, ten opzichte van 63 procent vorig kwartaal. Meer dan de helft van de ondervraagden gaat ervan uit dat dit over zes maanden nog steeds het geval is.

De toenemende concurrentie is ook terug te zien in de mate waarin woningzoekenden verwachten te moeten overbieden. Van de Funda-bezoekers verwacht de helft namelijk boven de vraagprijs te moeten bieden om een woning te kunnen aankopen. Bijna 17 procent geeft daarbij aan rekening te houden met een bod dat 10 tot 20 procent boven de vraagprijs ligt. Dat is fors gestegen ten opzichte van de vorige peiling, toen nog 11 procent van de ondervraagden dit aangaf.

“We zien helaas elke dag dat het voor woningzoekers niet makkelijk is. Als je eenmaal een huis hebt gevonden dat aan het grootste deel van je wensen voldoet, word je al snel overboden”, aldus Meryl van de Sandt van Funda. Ook het woningaanbod blijft schaars. Van de bezoekers vindt 73 procent dat er op dit moment weinig aanbod is, ten opzichte van 65 procent een kwartaal geleden.

Huizenzoekers verwachten bovendien dat het schaarse aanbod niet snel is opgelost. Zo denkt 67 procent dat er over zes maanden nog steeds weinig aanbod zal zijn. Het beeld dat woningzoekenden hebben klopt volgens Funda. Het afgelopen kwartaal stonden er 97.337 beschikbare woningen op de site. Dat waren er 11.398 minder dan een jaar eerder en 5203 minder dan vorig kwartaal.