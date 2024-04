ArcelorMittal onderaan in rode AEX na adviesverlaging

ArcelorMittal was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die ook een stevig verlies liet zien. Het staalconcern werd door de kenners van Deutsche Bank van de kooplijst gehaald en zakte dik 5 procent. De algehele stemming op de beursvloeren was eveneens negatief. Maandag leek de Europese beurshandel nog weinig last te hebben van de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekend, maar de zorgen bij beleggers over hoe Israël gaat reageren op die aanval lijken nu toe te nemen.

Ondanks de druk van de Verenigde Staten op Israël om niet terug te slaan, heeft de Israëlische regering laten weten dat Iran “op een gepast moment” een prijs zal betalen voor de aanval. De vrees voor een escalatie van het conflict blijft daarmee boven de financiële markten hangen. Die vrees zorgde maandag al voor koersverliezen op Wall Street. Ook de Aziatische beurzen gingen dinsdag opnieuw omlaag.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent lager op 873,23 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap zakte 1,4 procent tot 917,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 1,3 procent in. De beurs in Kopenhagen verloor 1,1 procent. In het historische beursgebouw van de Deense hoofdstad is een grote brand uitgebroken. Het gebouw huisvest niet langer de Deense beurs, maar het hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel.

Naast ArcelorMittal behoorden de chipbedrijven ASMI en Besi tot de grootste verliezers in de AEX, met minnen tot 2,7 procent. Chipmachinemaker ASML verloor 1,2 procent ondanks een koopadvies van investeringsbank Evercore. Uitzender Randstad zakte dik 2 procent, na tegenvallende resultaten van de Britse branchegenoot Hays die 2,9 procent verloor in Londen.

In de MidKap won Alfen 0,7 procent. De laadpalenmaker kelderde maandag nog 12 procent door een combinatie van negatief nieuws over het bedrijf. Zo werd vorige week bekend dat Boudewijn Tans toch niet aan de slag gaat als financieel directeur en ook spelen er problemen met transformatorstations van het bedrijf.

Snellaadbedrijf Fastned daalde 0,6 procent, na publicatie van de kwartaalcijfers. B&S klom 2,5 procent, na goed ontvangen jaarresultaten van de bevoorrader van cruiseschepen en luchthavens die de omzet en winst vorig jaar zagen stijgen.

De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 85,79 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 90,48 dollar per vat. De euro was 1,0616 dollar waard, tegen 1,0637 dollar een dag eerder.