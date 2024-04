Consumentenbond dagvaardt Albert Heijn om fouten op kassabonnen

De Consumentenbond heeft Albert Heijn een dagvaarding gestuurd om jarenlange fouten op kassabonnen. Daarover klaagt de belangenbehartiger voor consumenten al een paar jaar. Nu eist de bond dat de supermarktketen interne onderzoeken over onjuiste bedragen op kassabonnen deelt en met een vorm van compensatie komt voor consumenten.

Vorig jaar meldde de Consumentenbond al dat voor het derde jaar op rij was gebleken dat er veel was misgegaan bij de prijs die bij artikelen in het schap staat en de prijs die aan de kassa wordt gerekend. De prijs van gekochte aanbiedingen bleek aan de kassa regelmatig niet te kloppen.

Per kassabon zou het niet om hele grote bedragen gaan, maar bij elkaar opgeteld schat de bond de zogenoemde strooischade op miljoenen euro’s. In de ogen van de bond zou Albert Heijn met een plan moeten komen om dat te vergoeden aan consumenten. Op wat voor manier dat eventueel zou kunnen, zegt de bond er niet bij.