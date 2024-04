Microsoft investeert in AI-bedrijf G42 uit Abu Dhabi

Microsoft investeert 1,5 miljard dollar in het in Abu Dhabi gevestigde bedrijf voor kunstmatige intelligentie G42. Dat bedrijf gaat gebruikmaken van het cloudplatform Azure van Microsoft voor zijn AI-toepassingen en Microsoft-president Brad Smith krijgt een bestuurszetel bij G42.

G42 wordt gecontroleerd door de steenrijke sjeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Microsoft krijgt een minderheidsbelang in G42, dat onder meer ook actief is met cloudcomputing en zelfrijdende auto’s. De twee bedrijven hadden al een soort samenwerking en die banden worden nu dus verder aangehaald.

De overeenkomst kwam tot stand in overleg met de Amerikaanse overheid en de overheid van de Verenigde Arabische Emiraten. G42 zou dan wel zijn focus op China verminderen en zich meer richten op investeringen in westerse markten.

G42 heeft ook een samenwerkingsrelatie met ChatGPT-moederbedrijf OpenAI. Microsoft is grootaandeelhouder van OpenAI. Eerder dit jaar waren er nog berichten dat OpenAI-topman Sam Altman gesprekken voerde met investeerders in onder meer het Midden-Oosten over financiering van een eigen netwerk van AI-chipfabrieken. Daarbij zou ook met G42 zijn gepraat.