Aandeelhouders Tesla stemmen over megabeloning Musk

Aandeelhouders van Tesla gaan opnieuw stemmen over het omstreden beloningspakket voor Elon Musk, nadat een rechtbank in Delaware de vergoeding aan de topman ongeldig had verklaard. De fabrikant van elektrische auto’s houdt zijn jaarvergadering op 13 juni.

De zaak draait om een beloningspakket ter waarde van zo’n 56 miljard dollar voor Musk. Hij kreeg dat bedrag al in 2018 toegezegd, maar een particuliere aandeelhouder was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Eerder dit jaar zette een rechter in Delaware een streep door het pakket.

Het gaat om de grootste beloning ooit voor een bestuurder. Als Musk met Tesla bepaalde doelstellingen haalde, zou hij daarvoor aandelenopties ontvangen. Dat het bedrag zo hoog uitpakt, komt omdat de beurskoers van Tesla in de loop der jaren hard is gestegen.

Verhuizing naar Texas

Tesla wil ook dat aandeelhouders zich uitspreken over een mogelijke verhuizing van Tesla naar de staat Texas. Nu is het bedrijf formeel gevestigd in Delaware, maar uit boosheid over de uitspraak van de rechter daar, wil Musk vertrekken.

Eerder deze week werd bekend Tesla wereldwijd meer dan 10 procent van de banen gaat schrappen. Het concern kampt al geruime tijd met teleurstellende resultaten.