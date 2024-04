Aantal stoppers en faillissementen stijgt door, merkt de KVK

Opnieuw zijn meer mensen gestopt met ondernemen en meer bedrijven failliet gegaan ten opzichte van vorig jaar. Dat constateert de Kamer van Koophandel (KVK) op basis van cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. De KVK ziet het aantal stoppende ondernemers nu voor het derde kwartaal op rij stijgen, al was deze stijging in de voorgaande twee kwartalen sterker.

Het aantal faillissementen kwam volgens de KVK in het eerste kwartaal van 2024 uit op zo’n duizend. Dat komt neer op een stijging van 23 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Ongeveer 44.590 ondernemers besloten daarnaast te stoppen met hun bedrijf, goed voor een stijging van 1,4 procent op jaarbasis.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde vorige week op basis van eigen cijfers dat het aantal faillissementen al bijna twee jaar stijgend is. Het statistiekbureau constateerde dat in het eerste kwartaal maar liefst 46 procent meer bedrijven bankroet zijn gegaan ten opzichte van dezelfde periode in 2023.

Het aantal nieuw gestarte bedrijven in de maanden januari, februari en maart steeg volgens de KVK met ruim 7 procent tot zo’n 78.000. Daarmee kwam het totaal aantal bedrijven dat eind maart stond ingeschreven in het handelsregister uit op 2.542.873. Dat was 3,6 procent meer dan een jaar eerder.

In vergelijking met voorgaande kwartalen, nam het aantal starters begin 2024 minder snel toe. Dat zag de KVK met name terug in de sector energie, water en milieu en in de bouw, waar ongeveer een kwart minder mensen een nieuw bedrijf begonnen ten opzichte van een jaar eerder. De enige sector waar het aantal starters juist is toegenomen, met ruim 11.000, was de detailhandel. Het ging dan met name om nieuwe webwinkels.