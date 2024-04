Biden wil hogere importtarieven op Chinees staal en aluminium

President Joe Biden wil de importtarieven op Chinees staal en aluminium gaan verhogen. De extra heffingen zijn onderdeel van een reeks stappen van de Amerikaanse regering om de staalsector in het land te ondersteunen en te beschermen tegen oneerlijke concurrentie uit China.

Biden, die campagne voert in Pennsylvania, een belangrijke Amerikaanse staat voor de presidentsverkiezingen later dit jaar, zal de nieuwe tarieven van 25 procent aankondigen tijdens een bezoek aan het hoofdkantoor van de vakbond United Steelworkers in Pittsburgh.

De hogere heffing zou gelden voor een breed scala aan Chinese staal- en aluminiumproducten, waarvoor momenteel nog importtarieven van nul tot 7,5 procent gelden. De heffingen voor producten die al onderworpen zijn aan een importtarief van 25 procent blijven ongewijzigd.

Biden zal tijdens zijn bezoek ook herhalen dat United States Steel, gevestigd in Pittsburgh, Amerikaans eigendom moet blijven. De president verzette zich vorige maand al fel tegen de overname van het Amerikaanse staalconcern door de Japanse branchegenoot Nippon Steel. Ook vakbond United Steelworkers is tegen.