Transavia geeft 124 zomerslots terug aan luchthaven Rotterdam

Transavia geeft 124 start- en landingsrechten, zogeheten slots, voor het zomerseizoen terug aan luchthaven Rotterdam The Hague Airport. Dat bevestigt slotcoördinator Hugo Thomassen van Airport Coordination Netherlands (ACNL) na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens een woordvoerder van luchtvaartmaatschappij Transavia betekent dat echter niet dat er automatisch ook 124 vluchten komen te vervallen. De zegsman geeft aan dat er namelijk nog geen vluchten waren ingepland op de teruggegeven slots.

“Transavia heeft de vluchtschema’s bekeken voor de rest van het seizoen en op basis daarvan slots teruggegeven”, legt Thomassen uit. “Dat zie je bij meer airlines. Soms worden slots ingeleverd vanwege acute annuleringen, maar er zijn ook airlines die wat verder vooruitkijken.”

Volgens de coördinator kunnen er verschillende redenen zijn om slots in te leveren. Zo waren er ook luchtvaartmaatschappijen die dat deze week deden door het slechte weer, maar vliegmaatschappijen kunnen daartoe ook besluiten als gevolg van onvoldoende boekingen, onderhoud aan vliegtuigen of commerciële afwegingen. Ook kan het zo zijn dat vluchten worden gecombineerd.

De 124 slots komen neer op 3 procent van de totale slotportefeuille die Transavia heeft op Rotterdam The Hague Airport. Op Schiphol en Eindhoven Airport heeft de luchtvaartmaatschappij nog niet geschoven met slots, meldt Thomassen verder.

Transavia maakte vorig jaar nog een moeilijke zomer door. De problemen bij Transavia begonnen in april, toen eerder geleasete vliegtuigen toch niet konden worden ingezet. Ook stonden enkele vliegtuigen door tekorten aan onderdelen langer aan de kant dan gepland. Dat zorgde ervoor dat Transavia herhaaldelijk vluchten moest schrappen waardoor duizenden passagiers getroffen werden.

Ook voor dit jaar kondigde de luchtvaartmaatschappij onlangs aan opnieuw vluchten te moeten schrappen, onder meer door uitloop van groot onderhoud. Dat gaat om een onbekend aantal vluchten in de periode tot eind juni.

Mochten er gedurende de zomer inderdaad 124 vluchten worden geschrapt, dan komt dat neer op gemiddeld een vlucht per dag, vertelt luchtvaartanalist Joris Melkert van de TU Delft aan BNR. Volgens hem is dat heel vervelend, maar geen groot drama. Al leidt de grote vraag naar vliegreizen wel tot tekorten aan onderdelen, vliegtuigen en capabele technici. “Het blijft gewoon passen en meten”, stelt Melkert. “De luchtvaart blijft groeien, de orderboeken zitten tjokvol, de verwachting is dat het krap zal blijven.”