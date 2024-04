Meatable laat voor het eerst in EU worst van kweekvlees proeven

Het Nederlandse bedrijf Meatable laat woensdag voor het eerst in de Europese Unie mensen een worst van in het laboratorium gekweekt vlees proeven. De verkoop van vlees uit het lab is nog nergens in de EU toegestaan uit veiligheidsoverwegingen, maar Nederland kwam vorig jaar met regels die het organiseren van proeverijen mogelijk maakt.

Singapore maakte het enkele jaren geleden al wel mogelijk om ‘gecultiveerd’ vlees te verkopen. Daardoor moest Meatable voorheen producten in de Aziatische stadstaat laten proeven. Nu mag een panel met onder meer een chef-kok in Leiden de tanden zetten in kweekvlees.

Het in 2018 opgerichte Meatable heeft een methode ontwikkeld waarmee cellen van een dier in een bioreactor uitgroeien tot het spier- en vetweefsel, oftewel vlees. Volgens het bedrijf is dit de toekomst. De vraag naar vlees blijft naar verwachting stijgen. Om de bijkomende ontbossing en uitstoot van broeikasgassen te beperken zou kweekvlees een uitkomst zijn.

Over de milieuvoordelen van gekweekt vlees zijn ook kritische geluiden te horen. Onderzoekers van de University of California berekenden vorig jaar dat de uitstoot van broeikasgassen voor dit soort vlees vele malen hoger zal zijn dan bij het voeren en slachten van runderen of varkens. Dat komt vooral doordat het zuiveren van de voedingsstoffen voor cellen veel energie opslokt zolang het nog op dezelfde manier gebeurt als in de farmaceutische industrie. Het ging om conclusies die nog niet zijn beoordeeld door andere wetenschappers.

Meatable stelt “baanbrekende” methodes te gebruiken die de tijd verkorten om een worst van kweekvlees te kunnen maken. Het duurt volgens het bedrijf nog maar vier dagen om een cel uit te laten groeien tot een worst, waarmee ook het energie- en waterverbruik is gedaald.

Het is vooralsnog erg duur om kweekvlees te produceren, waardoor het nog moeilijk concurreren is met vlees van geslachte dieren. Meatable haalde vorig jaar 30 miljoen euro aan investeringen op voor de verdere ontwikkeling van de productiemethoden. De helft van dat geld kwam van Invest-NL, een investeringsfonds van de Nederlandse overheid. In 2021 staken investeerders, waaronder het huidige DSM-Firmenich, 47 miljoen euro in Meatable.