Rechter: gokbedrijven moeten 400.000 euro aan spelers terugbetalen

Twee gokbedrijven moeten het geld dat twee spelers met online gokken hebben verloren, aan hen terugbetalen. Dat heeft de rechtbank in Almelo bepaald. De spelers verloren in totaal ongeveer 400.000 euro. De gokbedrijven hadden geen vergunning. Het is voor het eerst dat een Nederlandse rechter besluit dat spelers hun geld van een illegaal gokbedrijf moeten terugkrijgen.

De spelers stapten naar de rechter, omdat ze vonden dat de bedrijven het verloren geld moesten terugbetalen. Een speler had 230.000 dollar verloren, de andere 187.000 euro. De Amsterdamse advocaat Benzi Loonstein, die hen vertegenwoordigde, spreekt van een “baanbrekend vonnis”. Hij verwacht dat hiermee de deur wordt opengezet voor veel meer procedures van gedupeerde gokkers.

De rechtbank oordeelt dat de tussen het gokbedrijf en de speler gesloten kansspelovereenkomst door het overtreden van de Wet op de kansspelen nietig is. De gokbedrijven moeten de spelers hun geld daarom terugbetalen. De gokbedrijven erkennen dat zij geen vergunning hadden om in Nederland onlinekansspelen aan te bieden. Maar zij voerden aan dat het overtreden van het verbod van de Wet op de kansspelen niet leidt tot een nietige overeenkomst, omdat dat niet de strekking is van het verbod. De rechter was het hier niet mee eens.