Miljonairs keren Afrikaans continent massaal de rug toe

Het aantal miljonairs in Afrika is de afgelopen tien jaar met 20.000 gedaald. Veel rijke Afrikanen ontvluchten het continent of zagen hun kapitaal slinken door dalende koersen.

Afrika, met ruim 1,2 miljard inwoners, telt nu ongeveer 135.200 mensen met een vermogen van een miljoen dollar of meer, een daling van 8 procent ten opzichte van 2013, volgens een rapport van Henley & Partners, een Londens bureau dat investeerders adviseert over migratie. Ruim 340 inwoners beschikken over een vermogen van meer dan 10 miljoen. Het continent telt 21 miljardairs. Samen zijn ze goed voor circa 2,5 biljoen dollar (ongeveer 2,4 biljoen euro).

“Afrikaanse aandelenmarkten presteren ondermaats ten opzichte van hun wereldwijde concurrenten, lokale vastgoedmarkten hebben te kampen met tegenwind en valuta’s worden steeds minder waard ten opzichte van de dollar,” stelt het adviesbureau. “Afrikaanse investeerders hebben hun vermogen op meerdere fronten zien afnemen.”