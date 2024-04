Egypte nog altijd populaire reisbestemming, ondanks oorlog Israël

De Nederlandse reisbranche ervaart nog steeds een hoge vraag naar reizen richting Egypte, ondanks het conflict in buurland Israël. “Ook voor de komende meivakantie is er goed geboekt”, meldt reiskoepel ANVR, die constateert dat reizigers zich goed laten voorlichten over bijvoorbeeld de afstanden ten opzichte van Israël. Jordanië, dat in het westen aan Israël grenst, lijkt daarentegen minder in trek bij toeristen.

Volgens een woordvoerster van de ANVR is de vraag naar reizen naar toeristische plekken in de Sinaï, het Egyptische schiereiland, wel gedaald. Daar ligt bijvoorbeeld de badplaats Sharm-el-Sheikh. “Badplaatsen als Hurghada, El Gouna, Marsa Alam en toeristische hotspots aan de Nijl zijn nog altijd populair”, zegt zij daarbij, verwijzend naar bestemmingen aan de Rode Zee.

Ook reisorganisatie TUI ziet veel vraag naar Egypte als vakantieland, als “zonzekere bestemming in het voorjaar”. Dat was kort na de aanval van Hamas op Israël begin oktober wel anders, toen TUI een “merkbare impact” zag op nieuwe boekingen naar het land. Die dip zag ook Corendon, maar ook die reisorganisatie spreekt nu van een aangetrokken vraag.

De vraag naar Jordanië daarentegen, is volgens de ANVR sinds oktober vorig jaar gehalveerd. Wel merkt de reiskoepel daarbij op dat daar al sprake was van een dalende trend. TUI biedt rondreizen aan richting Jordanië. “We hebben contact met deze reizigers en zij zijn daar nu niet ongerust. Wij volgen de situatie nauwgezet en zullen reizen aanpassen wanneer daar aanleiding voor is”, meldt de woordvoerster. Corendon biedt geen reizen meer aan richting Jordanië, al heeft dat volgens een zegsman eerder te maken met een zakelijke afweging.

Afgelopen weekend escaleerde de situatie in Israël nog na een aanval van Iran, waarna nu wereldwijd de gevolgen worden afgewacht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot die dag het reisadvies voor heel Israël aan te passen naar kleurcode rood. Dat betekent dat alle reizen naar het land worden afgeraden. Zowel TUI als Corendon vinden het nu echter nog te vroeg om aan te geven of de recente ontwikkelingen impact zullen hebben op de vraag.