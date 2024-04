Vakbonden kondigen stakingen aan in metaalsector

De vakbonden kondigen stakingen aan bij kleinere metaal- en techniekbedrijven na het stuklopen van cao-onderhandelingen. Daarmee zijn er opnieuw stakingen op komst in de metaalsector, waarin vaker flink wordt gestaakt.

Onlangs dreigden de bonden al met acties, maar ze stelden de werkgevers eerst nog een ultimatum om alsnog gehoor te geven aan hun eisen voor een nieuwe cao. Dit ultimatum is inmiddels afgewezen.

Volgens CNV-onderhandelaar Johann Honders bleef het eindbod van de werkgevers steken op een gemiddelde loonstijging van minder dan 5 procent voor zowel dit jaar als volgend jaar. “Dat zou een keiharde koopkrachtachteruitgang betekenen”, stelt hij. “Wij vinden juist dat het koopkrachtverlies van de afgelopen twee cao-jaren gecompenseerd moet worden. Net als de inflatie van dit jaar. Dat komt neer op 12,5 procent loonsverhoging voor een jaar.”

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT) zegt teleurgesteld te zijn in de opstelling van de bonden. “Er lag een stevig eindbod van de werkgevers met een flinke loonsverhoging van 9,19 procent”, stelt FWT-onderhandelaar Ron Follon. Hij benadrukt dat bedrijven de door de bonden voorgestelde loonsverhoging “simpelweg niet kunnen dragen”. De werkgevers blijven volgens hem wel open staan voor onderhandelingen.

Komende week staan er nu een aantal 24 uursstakingen in diverse regio’s in het land op de planning. De eerste daarvan is maandag bij bedrijven in Friesland. Volgens de bonden wordt er dan gestaakt bij onder meer Spie, Feenstra Verwarming en VDL Heerenveen. Later in de week zouden dan acties volgen in Twente en omgeving, Noord-Brabant, het zuidwesten van het land, Noord-Holland en Utrecht.

Wat de impact wordt van de stakingen, is nog niet duidelijk. Volgens FNV-onderhandelaar Peter Reniers gaat het erom dat werkgevers beseffen dat investeren in personeel erg belangrijk is. “De sector moet echt voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst, zoals de energietransitie, automatisering en digitalisering. Daarvoor moet de nieuwe cao staan als een huis. Daar gaan we voor staken.”

In de metaalsector vonden afgelopen jaren vaker lange stakingsreeksen plaats. Het gaat nu om de zogenoemde kleinmetaal. De daarbij behorende cao Metaal en Techniek geldt voor meer dan 300.000 werknemers. Daaronder vallen bijvoorbeeld installatiebedrijven, goud- en zilversmeden, carrosseriebedrijven, metaalbewerkingsbedrijven en isolatiebedrijven.