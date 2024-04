ASML hard omlaag op Damrak na teleurstellend kwartaalbericht

Chipmachinefabrikant ASML was woensdag een grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Beleggers zetten het aandeel, een zwaargewicht in hoofdgraadmeter AEX, bijna 7 procent lager na een teleurstellend kwartaalbericht. Ook de resultaten van navigatiespecialist TomTom en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway werden slecht ontvangen.

ASML merkt dat de chipindustrie in een dip zit en verwacht dat de sector volgend jaar pas herstelt. Het bedrijf ziet dit jaar meer als een tussenjaar waarin de omzet niet stijgt, maar wel forse investeringen nodig zijn voor de verwachte groei van de chipsector na 2025.

De boodschap van het bedrijf stelde beleggers erg teleur. ASML kondigde eerder al kostenbesparingen aan. Ook waarschuwde het bedrijf te kijken naar een verdere uitbreiding buiten Nederland, omdat het vestigingsklimaat hier te ongunstig dreigt te worden.

De AEX ging mede door het koersverlies van ASML 1,1 procent omlaag naar 865,35 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 918,68 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen wel. Daar lieten de belangrijkste graadmeters plussen zien tot 0,6 procent.