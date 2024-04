ACM verplicht bedrijven stroomcapaciteit af te staan om congestie

Netbeheerders kunnen grote bedrijven voortaan tegen een vergoeding verplichten een deel van hun stroomcapaciteit af te staan op momenten dat het stroomnet overvol is. Daardoor moet er meer ruimte ontstaan voor nieuwe aansluitingen. Dat is een van de maatregelen uit een “breed pakket” dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) donderdag heeft gepresenteerd om de problemen rond netcongestie tegen te gaan.

De piekmomenten op het stroomnet doen zich nu veelal voor tussen 06.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 20.00 uur. Buiten deze “spits” is er volgens de ACM nog ruimte. Door het afstaan van stroomcapaciteit te verplichten en grootverbruikers de mogelijkheid te bieden vrijwillig capaciteit in te leveren, kunnen ze volgens de ACM een flink deel van hun netkosten besparen.

Verder gaan netbeheerders controleren of grote bedrijven al hun gecontracteerde capaciteit benutten. Als dat niet zo is, kan een netbeheerder het contract inperken. Ook daarmee wil de ACM ervoor zorgen dat er meer ruimte op het stroomnet beschikbaar komt.

Die ruimte is namelijk hard nodig, want de ACM ziet de wachtrij voor een aansluiting op het stroomnet alsmaar langer worden. De toezichthouder gaf netbeheerders eerder al toestemming om voorrang te verlenen aan “belangrijke maatschappelijke projecten”, zoals veiligheidsdiensten, de gezondheidszorg en scholen. Dat kunnen zij doen aan de hand van een door de ACM vastgesteld prioriteringskader. Vanaf 1 oktober moeten netbeheerders dat kader verplicht toepassen.

“Met dit pakket aan maatregelen bieden we alle ruimte om de beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet beter te gebruiken”, stelt bestuurslid Manon Leijten van de ACM. “Dat is noodzakelijk en belangrijk omdat netuitbreidingen een kwestie van lange adem zijn, maar ook om het net betaalbaar te houden.”

Energie-Nederland vindt het verplichten van bedrijven om capaciteit af te staan “erg ver” gaan. “Dergelijke (dreigende) ingrepen in de bedrijfsvoering kunnen het draagvlak voor de energietransitie ondergraven”, stelt de brancheorganisatie voor energiebedrijven in een verklaring. “Energie-Nederland blijft aandacht vragen voor het versneld verzwaren en uitbreiden van het net. Dat is immers de meest effectieve oplossing voor het gebrek aan capaciteit.”