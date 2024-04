Bundesbank: geen krimp Duitse economie maar lichte groei

De Duitse economie staat er toch iets beter voor dan verwacht. In plaats van de voorspelde krimp is volgens de Bundesbank in het eerste kwartaal van dit jaar sprake van een “lichte groei”. De centrale bank waarschuwt wel dat een duurzaam herstel van de grootste economie van Europa nog lang niet zeker is.

Duitsland is volgens de Bundesbank op weg om een “winterrecessie” te vermijden. Daar zou sprake van zijn als de economie twee kwartalen op rij krimpt. Maar de nieuwste cijfers wijzen op een opleving in de verwerkende industrie en een stijging van zowel de export als de bouwproductie aan het begin van het jaar.

“De economische situatie in Duitsland is iets verbeterd, maar blijft in de kern zwak”, aldus de Bundesbank donderdag in haar maandelijkse rapport. “Het is daarom nog niet zeker dat de toename van de economische productie in het tweede kwartaal zal aanhouden.”