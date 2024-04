Conflicten raken meerderheid internationaal handelende bedrijven

Een meerderheid van de Nederlandse ondernemers die internationaal handelen heeft last van de vele conflicten die momenteel spelen in de wereld. Dat komt naar voren uit een peiling door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder ruim duizend bedrijven.

61 procent van de ondervraagden ervaart al dan niet indirect hinder door de oorlog in Oekraïne. Dit is volgens RVO maar ietsje minder dan in de enquête van een jaar terug, wat zou aangeven dat dit conflict nog steeds sterke invloed heeft op de internationale handel. In verband met de oorlog zijn ook veel internationale sancties opgeworpen.

Verder stelt een kwart last te hebben van de strijd tussen Israël en Hamas. Hierbij gaat het niet alleen om de situatie in de Gazastrook, maar ook om de daarmee samenhangende aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee.

Zij reageren met hun acties op de Israëlische belegering van Gaza. Omdat veel schepen daardoor niet meer door de Rode Zee en het Suezkanaal varen, verstoort dit conflict de wereldwijde handelsroutes flink. De problemen voor ondernemers uitten zich bijvoorbeeld in hogere transportkosten of langere leveringstijden.

Van de spanningen tussen de Verenigde Staten en China zegt 21 procent van de ondernemers negatieve impact te ervaren. RVO noemt het daarnaast opvallend dat de Brexit geen grote impact meer lijkt te hebben. Vorig jaar gaf nog een derde van de ondernemers aan hinder te ondervinden van het Britse vertrek uit de Europese Unie.

Europa bleef de belangrijkste afzetmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven, constateert RVO verder. In lijn met de zwakkere economie daalde de totale goederenexportwaarde naar Europese landen wel. Vooral de uitvoer naar Duitsland en België zakte volgens het onderzoek. De export naar Azië nam licht toe.